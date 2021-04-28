В Коми 17-летний подросток умер от удара током

Подросток умер от поражения электрическим током Фото: Архив "КП"

Накануне в Княжпогостском районе трагически оборвалась жизнь 17-летнего подростка. Юноша получил сильный удар током, от которого скончался на месте.

Как сообщили следователи, парень в этот день находился в заброшенном здании. Подросток искал в старом доме металлолом, но не учел того, что рядом со строением находилась опора электропередач.

- 27 апреля текущего года возле разрушенного строения в районе дома по улице Озерной в Емве во время сбора металлолома 17-летний подросток, находившийся рядом с опорой линии электропередачи, получил разряд электрическим током, в результате чего скончался на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе Следкома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Тело подростка отправлено на экспертизу.

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