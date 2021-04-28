В Сыктывкаре откроют еще два пункта вакцинации от коронавируса

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В двух торговых центрах Сыктывкара откроют еще два пункта вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Новые пункты вакцинации откроются в торговом центре «Веждино» в Эжве и в торговом центре «Спутник». Как пояснили в Минздраве, в течение недели не у всех есть время для вакцинации в поликлинике. Поэтому было решено разместить прививочные пункты в торговых центрах города.

В ТЦ «Спутник» (Октябрьский проспект, 131/4) пункт вакцинации будет работать 28 апреля с 12 до 19.00, в дальнейшем с 10 до 19.30. В ТЦ «Веждино» (улица Славы, 8) – 28 и 30 апреля пункт будет работать с 11 до 16.00, 29 апреля – с 13.00 до 17.00. Далее график работы будет устанавливаться дополнительно.

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