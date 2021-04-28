Двое жителей Коми перевели лжебанкирам более 400 тысяч рублей

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Жители Воркуты и Усинска перевели мошенникам, представившимся банкирам, в общей сложности более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, воркутинцу 1958 года рождения звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Собеседники сообщали, что на имя пенсионера «хакеры-мошенники» пытаются незаконно оформить кредит. Далее они убедили его сходить в банк, оформить заем на ту же сумму и перевести начисления на специальный «безопасный счет».

Воркутинец выполнил все инструкции неизвестных. Через банкомат он перевел 150 тысяч рублей на несколько номеров, а потом не смог к ним дозвониться. Аферисты звонили с номеров различных операторов связи Ростовской области, Краснодарского края и Башкортостана.

Такую же схему реализовали злоумышленники и в отношении жителя Усинска, 1978 года рождения. Выдавая себя за специалистов по безопасности банка, под предлогом пресечения несанкционированного кредита они попросили клиента учреждения оформить «зеркальный» заем и перевести на «безопасный счет» 290 000 рублей. Телефоны, по которым липовые финансисты связывались с потерпевшим, зарегистрированы в Москве, Свердловской области и Сыктывкаре. Данные номера уже фигурируют в целом ряде аналогичных афер в отношении жителей Воркуты, Вуктыла, Сосногорска, Ухты, Инты и Усинска. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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