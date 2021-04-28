Двух сыктывкарцев будут судить за попытку продать наркотики

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре двух местных жителей будут судить за попытку сбыть наркотические средства в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Фигурантами дела стали 42-летний мужчин и 20-летняя девушка. Сыктывкарец в составе организованной преступной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств на территории Коми. Он исполнял функции «закладчика», размещая полученные наркотические средства в расфасованном виде в тайниках на территории города. В этом ему помогала его сожительница.

Мужчину и девушку задержали при попытке получить 37,5 грамма наркотического средства синтетического происхождения в крупном размере. Злоумышленников заключили под стражу. Вину в совершении преступления обвиняемые признали в полном объеме. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд.

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