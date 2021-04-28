С 1 мая в Сыктывкаре снова запустят дачный маршрут №105

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С 1 мая в Сыктывкаре возобновит работу дачный маршрут № 105 «Автостанция – общество «Здоровье». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение о запуске автобусного сообщения по этому маршруту было принято после обследования дороги на предмет соответствия требованиям безопасности движения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа. Эта работа была проделана 27 апреля. Планируется, что маршрут будет действовать до 3 октября 2021 года.

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