В Сыктывкаре университет и кафе поспорили из-за стоимости аренды

Студенческое кафе считало, что ежемесячно переплачивает больше 180 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Сыктывкарский университет и торговое предприятие, которое оказывало услуги по организации питания студентов и работников вуза, не сошлись в стоимости арендной платы. Последнее считало, что ежемесячно переплачивает больше 180 тысяч рублей. Кроме того, в нарушение устной договоренности в счет арендной платы арендодателем не были зачтены расходы арендатора на ремонт и приобретение оборудования на сумму 11,8 млн рублей.

Спор хозяйствующих субъектов продолжился в Арбитражном суде Коми, куда университет обратился для взыскания с торгового предприятия неустойки за просрочку внесения арендной платы и задолженности по оплате коммунальных услуг. Общая сумма финансовой претензии, которую истец защитил в суде, превысила 1,7 млн рублей. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях, ответчик, тем не менее, не расплатился, поэтому университет направил исполнительные листы в УФССП России по Коми.

Возбудив исполнительные производства, судебный пристав Межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств установила должнику срок для добровольного исполнения требований. Торговое предприятие не стало выходить за его рамки и тем самым избавило себя от дополнительных расходов в виде исполнительского сбора.

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