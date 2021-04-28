Воркутинцы просят запустить авиарейс в Санкт-Петербург

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Общественный совет Воркуты и администрация города направили обращение в правительство Коми по вопросу авиасообщения между с Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В обсуждении вопроса поднимались темы культурно-политических и исторических связей между городами, а также транспортной доступности для большого количества воркутинцев, в том числе студентов, обучающихся в вузах северной столицы. Остро стоит вопрос и в потребности профильного медицинского обслуживания.

Сейчас добраться из Воркуты до Санкт-Петербурга на самолете можно только через Ухту и Сыктывкар. А на железнодорожное сообщение между городами у воркутинцев уходит почти двое суток.

– Мы провели опрос в соцсетях, который показал, что авиасообщение между нашими городами требуется. Как минимум на отпускной период, а в идеале – на постоянной основе, – отметил глава администрации Ярослав Шапошников.

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