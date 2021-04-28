В Сыктывкаре перекроют часть Интернациональной улицы

Дорожное покрытие начнут ремонтировать с 29 апреля
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре будет перекрыта часть Интернациональной улицы, сообщает городская мэрия.
Ограничение движения связано с ремонтными работами дорожного полотна. Строительство продлится с 29 апреля по 7 мая.
Уточняется, что движение транспорта будет ограничено на половину ширины проезжей части по улице Интернациональной от пересечения с улицей Колхозной до пересечения с улицей Домны Каликовой.
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