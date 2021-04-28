В Печоре будут судить девять членов экстремистской организации

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре девять местных жителей обвиняют в зависимости от роли каждого в организации и участии в деятельности запрещенного религиозного объединения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С сентября 2017 года по январь 2020 года фигуранты в возрасте от 36 до 69 лет организовали и продолжили деятельность местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Печора», признанной экстремистской и ликвидированной на основании решения Верховного суда Российской Федерации. Обвиняемые распределили между собой должности и руководящие роли в организации. Они собирали деньги, передавая их в вышестоящую организацию, проводили религиозные собрания, а также вовлекали новых участников.

Обвиняемые не признали вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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