Сыктывкарец зверски забил человека и сбежал в Киров

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За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, ранее неоднократно судимый житель Сыктывкара осужден к 8 годам лишения свободы.

Трагедия случилась в марте 2021 года. Волков А.Ю. был пьян. Конфликт разгорелся на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему. Он повалил его на землю, после чего схватил за плечи и с силой, не менее четырех раз, ударил головой о цокольную панель стены дома. От тяжких повреждений головы и головного мозга потерпевший скончался в больнице.

Кроме того, Волков А.Ю., являясь поднадзорным лицом, не поставив в известность органы внутренних дел, оставил избранное им место жительства в Сыктывкаре. Он уклонялся от административного надзора, пребывая с 20.02.2020 по 04.03.2020 на территории Кирова и Сыктывкара, скрываясь от контроля со стороны сотрудников полиции до момента его задержания на территории Сыктывкара.

Волкову А.Ю. назначено 8 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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