В Сыктывкаре третий день ищут мужчину с ожогом на руке

Фото И. Макарова

В Сыктывкаре ищут пропавшего Макарова Игоря Михайловича 1981 года рождения. Об этом сообщили родственники мужчины.

Сыктывкарец ушел из дома в ночь с 26 на 27 апреля и не вернулся. В последний раз мужчину видел таксист около станции переливания крови. Его перемещения по городу были зафиксированы камерами наружного видеонаблюдения, однако следы теряются. Родственники Макарова обратились в полицию. В настоящее время поиски продолжаются.

Макаров крупного телосложения, вес около 100 килограмм, волосы короткие. На левой руке у мужчины имеется большой ожог.

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