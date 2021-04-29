В Коми водитель легковушки врезался в дерево

Фото: ГИБДД по Коми

В Сысольском районе произошло серьезное ДТП с участием отечественной легковушки «Лады Гранта». Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, сообщает пресс-служба УГИБДД по Коми.

Известно, что за рулем в этот момент был 26-летний парень. Он рассказал, что потерял управление над машиной и та вылетала на обочину, а затем въехала в растущее дерево.

К счастью, молодой человек отделался легким испугом и парой ушибов. В госпитализации он не нуждается, заверили медики.

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