Мошенники украли у жительницы Ухты 555 тысяч рублей

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Мошенники украли у 55-летней жительницы Ухты 555 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинка разместила онлайн-заявку на получение займа с указанием контактов для связи. Через некоторое время ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший сообщил, что заявка ухтинки одобрена финансовым учреждением. Однако для получения денег нужно заплатить 20 тысяч за «сопутствующие услуги».

Женщина выполнила требования незнакомца, перечислив через терминал 20 тысяч рублей на номер телефона неизвестного абонента. Далее звонивший попросил назвать номер карты и защитный код, якобы для зачисления на нее кредитных средств. Ухтинка сообщила эти сведения, после чего с ее счета списали 535 тысяч рублей. Затем связь с «представителем кредитной организации» прекратилась. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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