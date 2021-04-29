Спасатели ищут тело пропавшего на реке 39-летнего мужчины

В Ижемском районе ищут пропавшего на реке мужчину Фото: Архив "КП"

В Коми объявлены поиски 39-летнего жителя Ижемского района. Мужчина пропал еще 25 апреля поздно вечером. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Обеспокоенная супруга мужчины обратилась в полицию с заявлением об исчезновении, когда ее сожитель не пришел на третий день после ухода. Сотрудники полиции прочесали близ лежащий лес, однако никаких улик не нашли. Осложнялись поиски тем, что ни денег, ни документов, ни телефона мужчина с собой не взял.

Однако, как сообщает «Комиинформ», в полицию поступила информация, что некий рыбак нашел на берегу реки сапоги. Супруга и отец пропавшего заявили, что обувь принадлежит ему.

Полиция осмотрела водоем, однако тело мужчины пока не найдено. Районная администрация обратилась в «СПАС-Коми» с просьбой провести поисковые мероприятия на реке Ижма с привлечением спасателей. С 28 апреля спасгруппа работает на реке.

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