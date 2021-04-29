В Воркуте возникли временные проблемы с вывозом мусора

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В Воркуте возникли временные проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Воркуте возник финансово-экономический спор двух хозяйствующих субъектов – Регионального оператора Севера и МУП «Полигон». В него пришлось подключиться воркутинской администрации. На данный момент мусорный полигон не способен принимать мусоровозы из-за многомиллионной задолженности оператора и отсутствия денежных средств на счету МУПа. В результате у предприятия нет ресурсов для подготовки и технологической расчистки площадок под приём ТКО и КГМ. В городе и поселках приостановлен вывоз мусора.

В администрации прошло несколько селекторных совещаний, где обсуждалась это проблема. Стороны предложили разные варианты урегулирования спора.

– Мы настаиваем, чтобы сбор и вывоз ТКО начался сегодня и продолжался до приведения мусорных площадок в нормативное состояние, – отметила замглавы администрации по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми юридические лица задолжали 436 миллионов за вывоз мусора (подробнее)