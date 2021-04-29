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В 2020 году в Коми микрофинансовые организации стали реже выдавать займы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Банка России.

В прошлом году микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории Коми, в 2020 году выдали своим клиентам займов на сумму 282,3 миллиона рублей. Это на 35,4% больше по сравнению с показателем 2019 года. При этом снизилось количество заключенных договоров, на 16,5% до 4363. В минувшем году клиенты МФО в среднем оформляли заем на 6 700 рублей.

Процентная ставка по займам до года ограничена 1% в день. При этом жителям республики необходимо помнить, что займы в МФО – это «короткие» деньги на небольшой срок. Получить их гораздо проще, чем кредит в банке, но нужно взвешенно оценивать свою платежеспособность, чтобы как можно скорее рассчитаться по долгу. При этом для займов сроком до года действует полуторакратное ограничение максимальной задолженности от величины первоначального долга. Эта сумма включает в себя сам долг, а также просрочку, штрафы, пени и другие начисленные платежи.

Жители Коми стали реже жаловаться на МФО. Так за 2020 год число жалоб в Банк России сократилось более чем в полтора раза по сравнению с 2019 годом, и составило 100 жалоб. Объем займов, выданных малому и среднему бизнесу, в 2020 году увеличился на 46,3% до 254 миллионов рублей.

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