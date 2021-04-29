В Коми семьи получат ежемесячную выплату из маткапитала досрочно

Семьи Коми досрочно получат выплаты из маткапитала за май Фото: Архив "КП"

Семьи Коми получат выплаты из маткапитала раньше, чем положено. Это связано с предстоящими майскими каникулами, напоминает пресс-служба ПФР. Выплаты произведут уже сегодня, 29 апреля.

Напомним, что на пособие могут рассчитывать семьи, в которых с начала 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. Получать 14 тысяч рублей каждый месяц – это один из пяти вариантов распоряжением маткапитала.

Выдается пособие при условии, что месячный доход семьи не превышает размер двух прожиточных минимумов на одного человека.

Заявления о назначении выплаты принимаются через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, в клиентских службах ПФР (по предварительной записи), МФЦ «Мои документы». В заявлении нужно указать сведения о доходах всех членов семьи. Родителям, обратившимся за выплатой в первые шесть месяцев после рождения ребенка, она будет установлена с даты рождения малыша, обратившимся позднее - с даты подачи заявления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ