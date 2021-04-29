СК Коми проводит проверку по факту нападения собаки на девочку

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту нападения собаки на девятилетнюю девочку в Сосногорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в поселке Нижний Одес. Девочка каталась на велосипеде, и на нее напала собака. В настоящее время ребенок проходит лечение в больнице.

– Со стороны администрации поселка никаких мер не принято, – добавили в СК.

Следственный комитет проводит проверку. Сотрудники ведомства намерены установить причины и обстоятельства случившегося. После этого будет дана уголовно-правовая оценка, а также принято процессуальное решение.

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