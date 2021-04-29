Житель Коми выпал из окна общежития

Происшествие случилось ночью с 27 на 28 апреля на улице Сенюкова, 49 Фото: Архив "КП"

В Ухте накануне произошел несчастный случай. Сообщается, что мужчина выпал из окна общежития.

Издание БНК со ссылкой на собственный источник в МВД уточняет, что в день ЧП ухтинец сидел на подоконнике. В какой-то момент парень сорвался и упал на землю. К счастью, ему удалось выжить. Известно, что с травмами он был госпитализирован в ближайшую больницу.

По данному факту ведомство начало проверку. Выясняются обстоятельства и причины несчастного случая.

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