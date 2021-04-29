В Прилузье пенсионерка отдала лжецелительнице почти 134 тысячи

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Прилузского района 1940 года рождения заплатила почти 134 тысячи рублей за услуги липовой целительницы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Пенсионерка смотрела телеканал, где бегущей строкой шла информация об услугах экстрасенсов. Женщина решила позвонить по одному из телефонов, указанных в рекламе. Трубку взяла женщина, представившаяся «биотерапевтом». В ходе беседы она сразу расположила к себе жительницу Коми, заверив, что способна лечить людей на расстоянии. Пенсионерка стала вести с «целительницей» доверительные беседы, рассказывая о своих болезнях.

В дальнейшем «экстрасенс» сама связывалась с ней, проводила так называемые «сеансы лечения» и просила за это переводить ей деньги на банковскую карту. Пенсионерка ходила к банкомату и перечисляла разные суммы номер карты экстрасенса. За девять дней она перевела неизвестной почти 134 000 рублей. Затем женщина почувствовала ухудшения в здоровье и поняла, что ее обманывают.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Установлено, что связь с потерпевшей липовая целительница держала по 4 номерам телефонов, зарегистрированным в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре ищут лжецелительницу, обманувшую пенсионерку

Она пообещала старушке излечить её от всех болезней (подробнее)