Мэрия Сыктывкара информирует о корректировке расписания Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре изменится расписание движения речного транспорта в период навигации 2021 года. О корректировке сообщает городская мэрия.

Так, после прохождения ледохода МКП «Жилкомсервис» выполняет перевозки пассажиров и транспорта в соответствии утвержденным расписанием по маршрутам:

– Поселок Седкыркещ – местечко Алешино пассажирским теплоходом Усть-Сысольск» – грузопассажирским теплоходом «Парма»;

– Сыктывкар, район гостиницы «Югэр» – местечко Заречье пассажирским теплоходом «Коммунальник-2»;

– Сыктывкар, район ул. Кутузова – местечко Заречье грузопассажирский теплоход «Дорожник-19»;

– Сыктывкар, район ул. Пушкина – местечко Сидор-Полой пассажирским теплоходом «Орбита»;

– Сыктывкар, район ул. Кутузова – поселок Трехозерка пассажирским теплоходом «В-114».

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