В Коми наградили охранника, нашедшего пропавшего 4-летнего ребенка

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Жителя Емвы Дмитрия Финогенова наградили почетной грамотой «за оказанную помощь правоохранительным органам в розыске без вести пропавшего и высокую ответственность при исполнении гражданского долга». Об этом говорится на сайте МВД.

Напомним, вечером 23 апреля в полицию поступило тревожное сообщение - пропал четырехлетний мальчик. Родители и родственники малыша сначала пытались найти ребенка своими силами, но спустя час после пропажи обратились в полицию.

На поиски ребенка поднялся практически весь личный состав районного ОМВД, подключились сотрудники ФСИН, МЧС, волонтеры и местные жители.

И вот в 23:55 – «Найден!».

Ребенка обнаружил сотрудник службы безопасности местного предприятия. Дмитрий Финогенов находился на КПП. Вдруг он услышал детский плач и вышел на улицу. В кустах сидел пропавший мальчик. Дмитрий тут же позвонил в полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медработники осмотрели ребенка. Затем напуганного мальчугана переодели в сухую одежду и передали прибывшим родителям.

- Жертвой преступления малолетний не стал. Стоит отметить, что путь от места пропажи до места обнаружения непростой: есть как болотистые, так и лесистые участки. К счастью, все закончилось благополучно. Огромная заслуга в этом принадлежит Дмитрию Финогенову, который услышал детский плач и решил разобраться в ситуации, а не остался равнодушным, - прокомментировали в МВД по Коми произошедшее.

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