В Сыктывкаре изменится маршрут движения автобусов №18

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В воскресенье, 2 мая, в Сыктывкаре изменится движение автобусов по маршруту №18. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Светлого Христова Воскресенья. В период проведения ярмарки с 11:00 до 15:00 2 мая на площади возле Свято-Стефановского Кафедрального собора движение автобусы 18 маршрута с 07:00 до 17:00 будет осуществляться по временной схеме движения: по улице Орджоникидзе – Интернациональной и далее по маршруту. Выпадают остановки «Дворец творчества», «площадь Габова» и «улица Свободы».

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