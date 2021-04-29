В Коми на Первомай выпадет снег

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Метель, снег и дождь принесет жителям Коми Первомай. Неутешительный прогноз на выходные дали региональные синоптики.

По их словам, республику накроет циклон. В субботу, 1 мая, в Коми ожидается сильный ветер, который перейдет в штормовой. Порывы воздуха будут достигать 21 м/с.

Температура ночью в этот день будет колебаться от -2...+3, днем +4...+9, на крайнем северо-востоке ночью до -12, днем 0...-5 градусов.

В воскресенье, 2 мая, погода чуть улучшится. Метеорологи обещают облачную погоду, иногда будет идти снег с дождем.

- Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура ночью 0...-5, днем +3...+8 градусов, - заключили синоптики.

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