В Сыктывкаре иномарка сбила девятилетнего ребенка

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В четверг, 29 апреля, в Сыктывкаре Volkswagen Golf сбила девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 12.05 на улице Морозова. Мужчина 1955 года рождения ехал за рулем Volkswagen в сторону Катаева. Напротив дома №43 по улице Морозова иномарка сбила ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал мальчик 2012 года рождения. Пострадавший попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами.

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