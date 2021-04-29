В Сыктывкаре задержали «смотрящего» по Коми

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В Сыктывкаре задержали местного жителя 1970 года рождения, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

– В Сыктывкаре при реализации совместной разработки ГУУР МВД России, республиканских МВД, УФСБ, УФСИН оперативными сотрудниками регионального министерства внутренних дел совместно с сотрудниками ФСВНГ задержан местный житель 1970 года рождения, – говорится в сообщении.

С февраля 2017 по апрель 2021 года фигурант являлся так называемым «смотрящим» по Коми. Сыктывкарец публично заявлял о своем положении в преступной иерархии, а также осуществлял соответствующие своему статусу функции. Возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В настоящее время фигурант задержан.

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