Прокуратура Коми проведет проверку по факту нападения собаки на 9-летнюю школьницу

Прокуратурой города Сосногорска проводится проверка по факту укуса бродячей собакой 9-летней девочки Фото: Архив "КП"

В поселке Нижний Одес бродячий пес напал на 9-летнюю девочку. Школьница каталась на велосипеде, когда на нее набросился пес. Животное покусало девочке лицо так, что хирургам пришлось наложить швы.

Данный фактом заинтересовалась прокуратура Сосногорского района. В настоящее время осуществляется сбор документов для направления в интересах несовершеннолетней искового заявления в суд о взыскании компенсации морального вреда.

В ведомстве отметили, что ранее прокуратурой уже проводились надзорные мероприятия по вопросу исполнения требований закона об отлове безнадзорных животных. По факту ненадлежащей реализации полномочий в сфере отлова и содержания безнадзорных собак руководителю органа местного самоуправления внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Прокуратурой по итогам проверки среди прочего установлено, что в городе не осуществляется плановый отлов животных, имеются факты неисполнения заявок о принятии мер к обитающим стаями на улицах Сосногорска, Нижнего Одеса Войвожа бесхозяйным собакам, в том числе заявок по фактам нападения собак на детей.

В Сосногорский городской суд по фактам укусов собаками несовершеннолетних направлено 6 исковых заявлений о взыскании с Управления компенсации морального вреда. Из 4 рассмотренных заявлений все удовлетворены, 2 – в стадии рассмотрения.

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