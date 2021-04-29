Госсовет Коми увеличил дефицит бюджета республики

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Государственный Совет Коми увеличил дефицит бюджета республики до 11,4 млрд рублей. Парламент утвердил поправки, предполагающие рост расходов при сохранении прежнего размера доходов.

Бюджет Коми на 2021 год был принят в сумме 79 млрд 526,7 млн рублей доходов. Расходы были утверждены в сумме 89 млрд 133,5 млн, дефицит — в размере 9 млрд 606,8 млн.

Предложенные Минфином изменения предполагают увеличение расходной части на 1 млрд 865,8 млн рублей при сохранении прежнего значения по доходам. Таким образом, на эту же сумму увеличивается и дефицит, он составит 11 млрд 472,6 млн.

Министерству экономического развития и промышленности Коми дополнительно выделяется 1 млрд 40,2 млн рублей. Эти деньги будут предоставлены в виде субсидий юридическим лицам в качестве поддержки инвестиционных проектов. Деньги появились «за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

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