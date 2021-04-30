Ижемский район получил в дар подержанный катер на воздушной подушке

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.

Катер на воздушной подушке «Марс -700» с автомобильным прицепом для его транспортировки передан в дар администрации Ижемского района.

Собственный аналогичный катер давно выработал свои ресурсы. А климатическая весна в этом году наступила на две недели ранее нормы. «Марс» в очередной раз находящийся на ремонте, не смог своевременно приступить к дежурству на зареченской переправе во время ледохода. Сообщение зареченских сел с «большой землей» было затруднено, сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.

Тогда руководитель администрации района Игорь Норкин обратился с ходатайством о приобретении или выделении аэробота к главе Республики Коми Владимиру Уйба. И район получил его в дар от АО «Коми коммунальные технологии». Судно доставлено 29 апреля на базу Жилищного управления, подписан акт передачи.

Катер на воздушной подушке «Марс-700» не новый, но эксплуатировался мало.

«По предварительному осмотру пришли к выводу, что судно находится в хорошем состоянии, со всеми необходимыми документами и комплектующими, хоть сейчас на воду», - прокомментировали специалисты в Жилищном управлении.

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