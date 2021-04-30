Полицейский в Коми оставил старика без квартиры и денег

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Следком по Коми завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового уполномоченного ОМВД России по Сыктывдинскому району, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

По данным следствия, в 2019 году фигурант обратился к пожилому жителю Сыктывкара, ведущему асоциальный образ жизни, злоупотребляющему спиртными напитками, не работающему и нуждающемуся в денежных средствах, с предложением помощи в продаже принадлежащей мужчине квартиры.

Он обещал приобрести для него на вырученные средства жилье меньшей площадью, а разницу в деньгах передать старику. Пенсионер согласился и оформил на злоумышленника у нотариуса соответствующую доверенность.

Часть полученных от продажи квартиры денег обвиняемым была передана жительнице Сыктывкара, которой принадлежала 1/4 доля квартиры. Остальными 922 750 рублями, принадлежавшими потерпевшему, злоумышленник распорядился по своему усмотрению. В частности, 400 тысяч рублей израсходовал на погашение долга по кредитному договору, остальные средства использовал в личных целях с выгодой для себя.

Потерпевший же, оставшийся без жилья и денег, был переселен в арендованную на непродолжительное время комнату общежития.

В ходе расследования уголовного дела фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Однако следователем СК при оперативном сопровождении сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Коми собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд, сообщает Следком по Коми.

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