Суд Коми запретил дачному товариществу отключать электричество за долги

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Суд признал незаконными действия дачного некоммерческого товарищества по отключению энергоснабжения земельного участка за долги. Они были выполнены с нарушением процедуры, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Решением Сыктывдинского районного суда удовлетворены требования местного жителя и признаны незаконными действия дачного некоммерческого товарищества «Лесное-2» по отсоединению земельного участка от электроснабжения.

Отключение земельного участка №505 производились 8 и 16 августа 2020 года в связи с наличием у истца задолженности по электроэнергии, оплате членских и целевых взносов. Согласно уведомлению о наличии задолженности от 16.07.2020, истцу предоставлен срок для уплаты образовавшейся задолженности до 17.08.2020, после истечения которого товариществом могло быть принято решение об ограничении энергоснабжения участка, и который по состоянию как на 08.08.2020, так и на 16.08.2020 не истек.

С учетом указанных обстоятельств суд пришел к выводу о том, что ДНТ нарушен порядок отключения энергоснабжения земельного участка истца, и действия товарищества по ограничению энергоснабжения являются незаконными.

Судом отклонены доводы представителя ответчика о том, что уведомление о наличии задолженности размещено 15.07.2020 на странице группы ДНТ «Лесное-2» в социальной сети «ВКонтакте». По мнению ответчика, применительно к указанным обстоятельствам предоставленный истцу двадцатидневный срок для уплаты задолженности на момент произведенных 08.08.2020 и 16.08.2020 отключений энергоснабжения участка истек.

Суд решил, что товариществом не представлены сведения о принятии в установленном порядке решения о возможности уведомления членов ДНТ о наличии задолженности путем размещения сообщения на странице группы ДНТ «Лесное-2» в социальной сети «ВКонтакте», а также сведения о том, что указанная страница является официальным сайтом ДНТ «Лесное-2» и зарегистрирована в качестве средства массовой информации. Поэтому размещение такого сообщения на указанной странице не свидетельствует о соблюдении ответчиком установленного законом порядка ограничения режима потребления.

Суд возложил на ответчика обязанность своими силами и за свой счет восстановить в течение 10-ти дней со дня вступления настоящего решения в законную силу.

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