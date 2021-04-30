Сыктывкарец пытался купить авиабилеты и лишился 60 тысяч

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Житель Сыктывкара 1961 года рождения потерял более 60 тысяч рублей, рассчитывая купить билеты на самолет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Директор одной из организаций решил купить в интернете авиабилеты «Санкт-Петербург – Сыктывкар». На электронном ресурсе мужчина ввел в специальной строке для оплаты данные своей банковской карты, а затем пришедший в СМС-сообщении пароль. С его электронного кошелька сразу же было списано 64 100 рублей.

Электронные билеты ему не выслали, связаться с «представителями компании», мужчине не удалось. Осознав, что стал жертвой аферы, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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