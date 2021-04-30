В Коми объявили о начале пожароопасного сезона

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В Коми с сегодняшнего дня, 30 апреля, начался противопожарный сезон. Соответствующий документ издало республиканское правительство.

Для профилактики лесных пожаров и борьбы с ними в этом году региональный лесопожарный центр получил новую технику. Были закуплены спецкатер, лодка, вездеход, седельный тягач, автомобили УАЗ, автобус и снегоболоотоход.

Также в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми рассказали, что парашютисты-пожарные перед началом пожароопасного сезона выполнили плановую теоретическую и практическую подготовку, освежили в памяти теорию технологии выполнения авиалесоохранных работ, методы и способы тушения лесных пожаров.

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