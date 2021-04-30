Как будут работать МФЦ в Коми с 1 по 10 мая

Выходные в МФЦ будут только в праздники Фото: Архив "КП"

В длинные майские выходные все крупные центры «Мои Документы» будут работать с 4 по 7 мая.

Выходные в МФЦ будут только в праздники: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. А значит все жители Коми смогут оформить и получить нужные документы.

Напомним, что майские каникулы ввел президент России Владимир Путин. Ранее объявленные рабочие дни с 4 по 7 мая стали выходными, однако многие организации продолжат свою работу в привычном режиме.

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