Жительница Прилузья чуть не перевела мошенникам 240 тысяч

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Жительница Прилузского района едва не перевела мошенникам 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что злоумышленник в данный момент пытается оформить на нее кредит. Для «перекрытия» данной попытки женщине порекомендовали срочно взять кредит самой, и она оформила онлайн-займ в сумме 240 тысяч рублей. Далее ее попросили ехать в ближайший банкомат и переводить деньги на безопасный счет.

Жительница Коми стала искать среди знакомых водителя с машиной, которой бы отвез ее в банк, расположенный в райцентре, что в более 60 километрах от населенного пункта. Затем ей позвонил второй мужчина, представившийся правоохранителем, и пояснил, что в отношении ее счета производятся мошеннические действия, и посоветовал ускориться с переводом денег.

– В полицию звонить не стоит, – рекомендовал он.

Однако женщина положила трубку и позвонила своему участковому, чтобы прояснить ситуацию. Правоохранитель рассказал ей, что та имеет дело с аферистами, и попросил ее ни в коем случае не действовать по их инструкции. В итоге деньги остались на счету женщины. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Взятые кредитные средства сельчанка вскоре вернула банку.

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