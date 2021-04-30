«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VII Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2021»

«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в конкурсе
Фото: Архив "КП"
19 апреля 2021 года начнется прием работ на VII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2021», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
«Мои интернет-достижения»;
«Интернет-предприниматель, интернет - работодатель»;
«Моя общественная интернет-инициатива»;
«Мой интернет-проект»;
«Я — интернет-звезда».
Цели конкурса:
повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;
продвижение обучающего портала «Азбука интернета».
Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2021 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», ПФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Программа «Азбука интернета» и Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» набирают всё большую популярность. Так, в 2015 году в нем приняло участие более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от пенсионеров этого региона поступило более 10 % работ.
На пятый конкурс «Спасибо интернету – 2019» было подано свыше 4 500 заявок из 79 регионов. 81 % работ подали жители средних и малых городов, а также сельских районов.
Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году, участие в шестом конкурсе приняло на 10 человек больше, чем в 2019 году. Возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет. Самым активным регионом несколько лет подряд признается Республика Татарстан, откуда уже традиционно поступает более 15% конкурсных работ.
Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».
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Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и ПФР о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все материалы соответствуют предъявленным к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.
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Коми филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»).
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,1 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с «Ростелекомом» более 46 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».