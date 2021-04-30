За неделю клещи покусали 106 жителей Коми

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С 23 по 29 апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещей в Коми обратились 106 человек, в том числе 18 детей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 138 пострадавших от укусов клещей, 29 из них - это дети. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми за неделю провели 60 исследований. Из них в одном обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в шести – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

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