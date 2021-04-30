Житель Ухты после развода смог увидеть своего сына

Фото: pexels.com

В Коми мужчина через судебных приставов добился встречи с родным сыном. История началась, когда родители расстались вскоре после рождения ребенка. Мать сочла, что ребенку не стоит видеться с отцом, поэтому два года препятствовала их встречам. Мужчина обратился за защитой своих прав в суд, который определил порядок общения истца с несовершеннолетним в будни, в день рождения мальчика и в Новый год.

В профилактической беседе судебный пристав дал понять матери ребенка, что сложные отношения между взрослыми не должны сказываться на психоэмоциональном состоянии ребенка, и напомнил об административной ответственности за неисполнение решения суда.

Пристав удостоверился, что порядок общения отца с ребенком соблюдается, и окончил исполнительное производство. В случае нарушения прав взыскателя оно может быть возобновлено.

Родители в Коми не часто обращаются в суд для определения порядка общения с детьми. С начала года судебные приставы Коми окончили шесть исполнительных производств этой категории - три в Сыктывкаре, три - в Ухте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми после самоизоляции выросло число разводов (подробности)