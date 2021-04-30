В Коми хотят запретить продавать энергетики детям

В Коми могут принять новый запрет Фото: Архив "КП"

Госсовет республики готовит законопроект, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом стало известно накануне во время очередного заседания парламентариев.

Местных депутатов тревожит тот факт, что данные напитки пагубно влияют на детский организм. Так, главный внештатный детский психиатр–нарколог Минздрава Коми Андрей Никитин, выступавший перед законодателями рассказал, что в составе энергетиков содержится таурин, а также большое количество кофеина и сахара. Всё это негативно влияет на сердечно–сосудистую и эндокринную систему, приводит к нарушению кровоснабжения и питания головного мозга. Возникает нервозность, депрессивные состояния, нарушение сна, раздражительность.

Также рассматривается вопрос о том, чтобы запретить продажу энергетиков в школах, больницах, организациях отдыха детей и их оздоровления, физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексах.

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