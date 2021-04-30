В Коми более 12,5 тысячи человек получили компенсацию по уплате взносов на капремонт

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В Коми компенсацию по уплате взносов на капремонт получили более 12,5 тысячи жителей республики старше 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

В первом квартале 2021 года получателями компенсации по уплате взносов на капремонт стали 12526 пожилых жителей региона. Бюджетные расходы на эти цели составили около 7,4 миллиона рублей, в том числе 2,2 млн рублей – из республиканского бюджета.

Компенсация по уплате взносов на капремонт предоставляется в фиксированном размере неработающим гражданам старше 70 лет, которые являются собственниками жилого помещения или его доли. Они должны проживать в квартире одни или в составе семьи, где другие члены также старше 70-ти лет и (или) неработающие инвалиды I и (или) II группы. С января 2021 года размеры компенсации по уплате взносов на капремонт пожилым жителям Коми были проиндексированы на 4 %.

Льготы пожилым жителям республики по оплате взносов на капитальный ремонт носят компенсационный характер и предоставляются Центрами социальной защиты населения по месту жительства граждан. Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ или при заключении соглашения по погашению задолженности с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению.

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