На Коми обрушится штормовой ветер

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В Коми этой ночью испортится погода. По данным местных метеорологов ухудшение погодных условий начнется в 3 часа ночи и продлится до шести вечера первого мая.

Синоптики обещают в этот день штормовой ветер, а также сильные осадки. Республику накроет снег и дождь.

МЧС по Коми выступило с экстренным предупреждением. Ведомство попросило жителей республики быть внимательными на дорогах, так как возможно ухудшение видимости.

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