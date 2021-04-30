В Усть-Вымском районе горел дом: погибла многодетная мать

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В Усть-Вымском районе горел дом, в результате чего погибла 38-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Коми

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 11:31. К моменту прибытия первых пожарных подразделений строение было охвачено огнём. По словам очевидцев, родители вывели детей на улицу, однако 38-летняя мать осталась в доме. Открытое горение было ликвидировано в 12:35, на месте пожара обнаружено тело погибшей.

На ликвидации пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Причины пожара и обстоятельства гибели женщины устанавливаются.

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