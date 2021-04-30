В мэрии Сыктывкара рассказали, как будет ходить транспорт в майские праздники

В Сыктывкаре рассказали, как будут ходить автобусы в праздники Фото: Архив "КП"

Стало известно, как будет ездить общественный транспорт на майских каникулах. По данным городской мэрии, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года автобусы буду работать по расписанию выходного дня.

А вот с 4 по 7 мая 2021 года движение общественного транспорта будет осуществляться по расписанию рабочего дня. Ранее эти даты не были включены в майские выходные.

Напомним, россияне не будут работать с 1 по 10 мая. Праздники соединили выходными по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чтобы люди на это время меньше пользовались общественным транспортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на майские преподносит неприятные сюрпризы (подробности)