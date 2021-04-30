В Коми ввели штраф за громкую музыку из авто после 22.00

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В Коми ввели штраф за громкую музыку из автомобилей с 22.00 до 07.00 в будни и с 22.00 до 09.00 в выходные дни и праздники. Соответствующие изменения Госсовет внес изменения в республиканский закон о тишине.

Шумом теперь считается использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах. Исключениями являются специальные звуковые сигналы пожарной охраны, полиции, скорой помощи, профессиональных аварийно-спасательных служб.

Поправки вступят в силу в середине мая, после чего люди смогут вызвать полицию. Мировой суд будет принимать решение об административном наказании. Оно предусматривает несколько вариантов: предупреждение и штраф для физических лиц от 3 тысяч до 4 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года штраф может составить до 5 тысяч рублей.

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