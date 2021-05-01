Жителям Коми пообещали снег, дожди и штормовой ветер

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В ближайшие два дня погода в Коми не будет сильно баловать жителей республики солнцем и сухой погодой. По прогнозам местных синоптиков, завтра, 2 мая, в регионе ожидается снег, дождь, а также штормовой ветер. Порывы воздуха будут достигать 20 м/с.

Температура воздуха за окном днем будет +4…+9 градусов, ночью – -1…-6 градусов. Самые теплые ночи ожидаются на крайнем северо-востоке. Там столбик термометра ночью покажет 0 градусов.

Существенно погода не изменится и в понедельник, 3 мая.

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