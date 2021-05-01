В Усинске мужчина в медицинской маске ограбил цветочный магазин

Житель Усинска решил не прерывать преступный «стаж» Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 40-летнего жителя Усинска, ограбившего цветочный магазин. Мужчина, надев медицинскую маску и капюшон, ворвался в салон и выкрал 25 тысяч рублей из кассы.

Свой хитрый план мужчина придумал незадолго до пандемии коронавируса. В декабре 2019 года он, угрожая ножом продавцу, похитил все содержимое кассы и убежал. Правда, маска его е смогла спасти от камер видеонаблюдения и полицейские быстро вычислили преступника.

Им оказался уже ранее судимый житель Усинска. В 2018 году он только освободился из тюрьмы, там он отбывал наказание за особо тяжкое преступление.

- Мужчина ранее судим за особо тяжкие преступления, в марте 2018 года был освобожден условно-досрочно, с учётом чего судом назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 7 тысяч рублей. После отбывания основного наказания он будет ограничен в свободе на 1 год, - сообщили в прокуратуре Коми.

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