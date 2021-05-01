В Коми водитель иномарки влетел под «Урал»

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Прилузском районе Коми накануне произошла жуткая авария. Мужчина за рулем Ford Focus влетел под колеса впереди идущего грузовика «Урала». К счастью, в ДТП никто не погиб. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Коми, авария была зарегистрирована на 647 километре трассы Чебоксары – Сыктывкар.

- Мужчина двигался со стороны Кирова в направлении Сыктывкара и не учёл безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля «Урал» под управлением 20-летнего молодого человека и совершил столкновение, - прокомментировали инцидент в ведомстве.

В результате ДТП пострадала находившаяся на переднем сидении 38-летняя пассажирка Ford Focus. Врачи диагностировали у нее ушиб грудной клетки и травму головы. От госпитализации женщина отказалась.

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