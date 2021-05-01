В Сыктывкаре запустили первый фонтан

Фото: пресс-служба мэрии

В Сыктывкаре запустили фонтан у администрации города. Об этом рассказали в местной мэрии.

На днях сотрудники хозяйственного управление по обслуживанию органов местного самоуправления Сыктывкара и коммунальные службы города провели подготовку к запуску фонтана – почистили от скопившегося за зиму мусора, промыли все системы подачи воды.

Как отметили в МКП «Жилкомсервис», включение остальных фонтанов в Сыктывкаре будет произведено в штатном режиме. Сейчас полным ходом идет подготовка каждого городского фонтана к сезону.

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