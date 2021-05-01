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Общество1 мая 2021 13:40

В Коми появится оперативный штаб по борьбе с распространением ядовитого растения

Источник:kp.ru
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Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги

Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги

Фото: Архив "КП"

В Коми создадут оперативный штаб по борьбе с распространением борщевика. Такое решение было принято по итогам совещания по вопросу борьбы с распространением борщевика Сосновского на территории Коми.

Так, оперштаб позволит консолидировать имеющиеся ресурсы и в постоянном режиме контролировать работу по применению комплексных подходов для истребления растения», - прокомментировал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов.

По поручению главы республики Владимира Уйба в ближайшее время будет создан оперативный штаб по борьбе с распространением борщевика Сосновского, а также составлены информационные памятки для населения о сорняке и безопасных мерах борьбы с ним.

Кроме того, принято решение о доработке нормативных правовых актов об административной ответственности за неприятие мер по уборке борщевика.

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