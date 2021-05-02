На Коми надвигаются два активных циклона

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В Коми вновь ожидаются обильные осадки. По прогнозам республиканских синоптиков, ждать их стоит в период с 4 по 7 мая. По их словам, до этого периода в Коми будет, так называемая «передышка».

- 4-7 мая, после небольшой «передышки», с того же Балканского полуострова, по цепочке последует два новых активных циклона с очередной большой порцией осадков, однако ветровой режим будет несколько слабее прежнего, - рассказали в пресс-службе метеоцентра.

Синоптики пообещали жителям республики в эти дни потепление температуры, в некоторых районах Коми столбик термометра даже поднимется до +15 градусов.

- Температурный фон в такой крайне неустойчивой ситуации останется весьма стабильным: до 7 мая — ночной +2...-3 градуса, дневной +4...+9 градусов, на юге возможно до +15 градусов. Это близко к норме, в отдельные дни — выше на 2-4 градуса, - заключили метеорологи.

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